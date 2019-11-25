Парламент Азербайджана утвердил критерий нуждаемости на 2020 г.

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был обсужден критерий нуждаемости на 2020 год, сообщает в понедельник Trend.

Согласно законопроекту, с целью назначения адресной, государственной, социальной помощи критерий нуждаемости на 2020 год установлен в размере 160 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

Закон вступит в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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