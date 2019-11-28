EY Azerbaijan официально объявляет о начале конкурса «Предприниматель Года»

БАКУ /Trend/ - Компания EY объявила об официальном начале конкурса «EY Entrepreneur Of The Year» («Предприниматель Года») в Азербайджане. Это – самый престижный международный конкурс для предпринимателей. В Азербайджане конкурс проводится впервые.

Для проведения конкурса «Предприниматель Года» EY Azerbaijan объединила усилия с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

В этом году конкурс «Предприниматель года» компании EY нацелен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и предприниматели, представляющие самые разные отрасли, приглашаются подать заявку на участие в конкурсе. Прием заявок будет закрыт 15 января 2020 года. Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии 11 марта 2020 года.

Конкурс «Предприниматель года» компании EY представляет собой уникальное состязание, призванное отметить успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание вклада местных предпринимателей в национальную и глобальную экономику и содействие подъему предпринимательской активности и экономическому росту в странах-участницах конкурса.

Ильгар Велиев, Управляющий партнер компании EY Azerbaijan и руководитель программы «Предприниматель года» в частности сказал: «Я очень рад тому, что мы наконец запустили программу у нас в стране. В этом году мы хотим поддержать представителей малого и среднего бизнеса – тех людей, которые не только смогли создать успешные предприятия и компании, но своей деятельностью улучшить жизнь людей вокруг себя. Кульминацией конкурса станет возможность для победителя на национальном уровне представить нашу страну в Монако, где соберутся победители национальных конкурсов со всего мира».

Для подробной информации о критерии отбора и условиях участия в конкурсе, пройдите по ссылке: https://www.ey.com/az/en/home/ey-eoy.

Компания EY выступает организатором конкурса, но не влияет на выбор победителей. Их будут определять члены независимого жюри, состоящего их известных представителей делового сообщества и экспертов международных финансово-кредитных организаций.

Сегодня международный конкурс «Предприниматель года» проводится 60 стран мира. Победители национальных этапов конкурса ежегодно встречаются на международном финале в Монако, чтобы побороться за звание «Предприниматель года» на мировом уровне.

В качестве спонсоров конкурс поддержали компания BP и Международный Банк Азербайджана.

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