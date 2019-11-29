Прожиточный минимум в Азербайджане был утвержден в последнем чтении

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса закон "О прожиточном минимуме на 2020 год" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Trend, согласно законопроекту прожиточный минимум на 2020 год по стране составит 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манат, для детей - 170 манат.

После обсуждения закон "О прожиточном минимуме на 2020 год" был утвержден в третьем чтении.

Закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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