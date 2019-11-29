Прожиточный минимум в Азербайджане был утвержден в последнем чтении

29 ноября 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса закон "О прожиточном минимуме на 2020 год" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Trend, согласно законопроекту прожиточный минимум на 2020 год по стране составит 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манат, для детей - 170 манат.

После обсуждения закон "О прожиточном минимуме на 2020 год" был утвержден в третьем чтении.

Закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане утвержден размер страховых премий по ОМС
Экономика 13:42
Новоназначенный омбудсман Азербайджана принесла присягу
Политика 13:37
Вопрос о роспуске парламента Азербайджана будет вынесен на обсуждение 2 декабря
Политика 13:24
В Азербайджане будет создан Реестр судебных экспертов
Общество 13:11
В Азербайджане утверждены доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2020 г
Экономика 12:54
В Милли Меджлисе определен предел критерия нуждаемости на 2020 год
Экономика 12:47
Лента новостей
SOCAR обнародовала ожидаемые объёмы добычи на Бинагади и других месторождениях на суше
Энергетика 14:13
Алмалыкский ГМК перевыполнил план по производству меди и серебра
Бизнес 14:12
С завтрашнего дня в Азербайджане вводится 15%-я пошлина на импортируемый бензин
Экономика 14:07
Обнародованы объемы перевалки сырой нефти через порты Турции в октябре
Турция 14:06
Вот как любят Азербайджан в Израиле! (ФОТО)
Культура 14:06
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Арабские страны 14:05
Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла
Общество 13:56
Обнародованы объемы перевалки нафты через порты Турции в октябре
Турция 13:52
На международной конференции молодые представители 25 стран осудили Армению (ФОТО)
Политика 13:50