Азербайджан и Россия подписали протокол о намерениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает в понедельник Trend.

На встрече обсуждались взаимные экономические связи и направления расширения сотрудничества между двумя странами.

Был подписан протокол о намерениях между министерством экономики Азербайджана и министерством экономического развития России.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Протокол предусматривает осуществление договоренностей о расширении двустороннего сотрудничества в сфере инноваций и развития человеческого капитала, достигнутых между Президентом России Владимиром Путиным и Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в рамках ее официального визита 20-25 ноября 2019 года в Россию.

Согласно документу, в течение трех месяцев со дня подписания Протокола стороны подготовят План мероприятий («дорожная карта») по развитию сотрудничества в сфере инновационного развития и цифровой экономики, который будет включен в «План действий по развитию главных направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года».

План действий охватит такие вопросы как создание соответствующей экспертной рабочей группы для обсуждения совместных проектов и мероприятий по сотрудничеству в сфере инноваций и цифровой экономики, создание в Азербайджане и совместное управление Центром инноваций, науки и технологий при сотрудничестве с ведущими вузами России, а также рассмотрение возможностей организации Совместного венчурного фонда и др. вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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