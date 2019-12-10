В Азербайджане прошел I Форум молодых предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре 10 декабря прошелI Форум молодых предпринимателей.

Как сообщает во вторник Trend, форум был совместно организован Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Фондом молодежи и Общественным советом при Агентстве. В мероприятии приняли участие представители госструктур, общественных организаций, действующих в молодежной сфере, а также молодежь, занятая в области предпринимательства и проявляющая интерес к этой сфере, в целом свыше 400 участников.

В форуме, который был организован с целью поощрения предпринимательской деятельности среди молодежи, предметом обсуждений был интерес молодежи к предпринимательской деятельности, вопросы, касающиеся первых шагов в бизнесе, реализации творческих инициатив и проектов молодежи.

На мероприятии выступил председатель правления Агентства Орхан Мамедов сказав, что развитие предпринимательства среди молодежи является приоритетным направлением. Он рассказал о механизмах государственной поддержки в этой сфере, озвучил предложения по активному привлечению молодежи к процессу занятости, эффективному использованию инфраструктурных ресурсов, повышению досягаемости для молодежи финансовых ресурсов.

Далее выступил заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев. Он рассказал о молодежной политике, проводимой в стране, предпринятых в этой сфере мерах. Исполнительный директор фонда молодежи Фарид Джафаров проинформировал участников о работе в направлении улучшения знаний и навыков молодежи, поддержки их инициатив и проектов. Председатель правления Общественного объединения «Сеть молодых предпринимателей» Халиг Ильдырымзаде в ходе своего выступления рассказал о деятельности в этой сфере представляемой им организации.

В рамках мероприятия между Агентством развития МСБ и Фондом молодежи Азербайджана был подписан меморандум о взаимопонимании. Со стороны Агентства документ подписал председатель правления Орхан Мамедов, со стороны Фонда – исполнительный директор Фарид Джафаров.

В ходе форума Орхан Мамедов и председатель правления Общественного объединения «Сеть молодых предпринимателей» Халиг Ильдырымзаде также подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках мероприятия молодые предприниматели поделились своим опытом в создании бизнеса, выступили со своими предложениями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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