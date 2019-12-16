АПБ Азербайджана распространило видеоролик о правилах употребления молока

16 декабря 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках осуществления мер по просвещению населения, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана подготовило очередной видеоролик.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АПБ, видеоролик, в котором рассказывается о пользе молока человеческому организму, также содержит просветительскую информацию о качестве и безопасности молока и молочной продукции. Отмечается, что безопасность молока зависит от условий производства, правильной упаковки, а продукция, которая не содержит информации о производителе, составе и сроке годности, может быть опасной для здоровья.

Основной целью создания видеоролика, который предусматривается широко распространить в СМИ и социальных сетях, является агитация правил потребления молока и молочной продукции, стремление ознакомить граждан с нормами здорового питания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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