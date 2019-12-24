Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

ГУСАР/Trend/ - Сегодня состоялось открытие автомобильного моста, построенного на реке Самур между Азербайджаном и Россией, сообщает во вторник Trend.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, министр экономического развития России Максим Орешкин и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов.
Отметим, что мост построен при совместном финансировании России и Азербайджана.
Межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста на реке Самур было подписано 13 сентября 2013 года.
Новый мост заменит старый, который был построен в 1957 году.
Протяженность пятипролетного моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост состоит из двух проезжих полос. Здесь также построена пешеходная полоса шириной 3,75 метра.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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