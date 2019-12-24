Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

24 декабря 2019 12:49 (UTC+04:00)

ГУСАР/Trend/ - Сегодня состоялось открытие автомобильного моста, построенного на реке Самур между Азербайджаном и Россией, сообщает во вторник Trend.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, глава Дагестана Владимир Васильев, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, министр экономического развития России Максим Орешкин и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов.

Отметим, что мост построен при совместном финансировании России и Азербайджана.

Межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста на реке Самур было подписано 13 сентября 2013 года.

Новый мост заменит старый, который был построен в 1957 году.

Протяженность пятипролетного моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост состоит из двух проезжих полос. Здесь также построена пешеходная полоса шириной 3,75 метра.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Состоялось открытие моста на реке Самур между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
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