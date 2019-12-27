В Азербайджане вырос объем безналичных платежей

27 декабря 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С января по ноябрь 2019 года в Азербайджане объем безналичных платежей посредством POS-терминалов вырос на 18 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра налогов Сахиб Алекперов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в настоящее время в стране функционирует 67 тысяч POS-терминалов.

«В связи с безналичными платежами уже более 10 лет проводятся просветительские меры в этой области. Растет число туристов, приезжающих в страну, что, в свою очередь, повышает значимость вышеназванной сферы».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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