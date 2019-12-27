Сахиб Алекперов: Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы

БАКУ/Trend/ - Для перехода на дифференциальный налог на добавочную стоимость (НДС) необходимо правильное ведение учета.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

Замминистра сообщил, что ведомство не против применения дифференциального НДС.

"Мы не можем применить его, потому что учет ведется неправильно. В первую очередь должны быть решена проблема учета. Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы. Считаю, что эта проблема будет разрешена в ближайшем будущем", - сказал Сахиб Алекперов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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