В 2020 году будут приняты меры по усилению финансовой стабильности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Центробанк Азербайджана примет комплекс мер в направлении усиления финансовой стабильности, развития финансового сектора и улучшения досягаемости финансовых источников для реального сектора.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказано в сообщении банка об основных направлениях политики денежной и финансовой стабильности на 2020 год и среднесрочный период.

Согласно информации, с применением макропруденциальных инструментов финансовый сектор будет защищен от системных рисков, будет применена система контроля, основанная на передовой практике. Стабильность и развитие финансового сектора наряду с экономическим ростом позитивно повлияет и на денежную политику. Будут усовершенствованы формы и методы коммуникаций, которые являются важнейшим инструментом монетарной политики. В то же время, основные факторы, влияющие на рост темпов экономического развития, макроэкономическую стабильность, в том числе обеспечивающие стабильность цен, будут зависеть от тесной координации различных направлений экономической политики, проведения важных структурных и институциональных реформ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.