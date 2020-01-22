Ипотечный фонд Азербайджана о причине сбоя на портале по аренде жилплощади с правом выкупа

БАКУ /Trend/ - В процессе начавшегося сегодня приема электронных заявлений в связи с механизмом аренды жилплощади с правом выкупа, из-за массовости входа пользователей и большого количества операций, портал "Электронное правительство" был перегружен и возникли технические проблемы в "Электронной системе ипотеки и кредитной гарантии".

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

В настоящее время Фонд совместно с соответствующими структурами предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой, надежной и безопасной деятельности электронной системы, а также равных условий для каждого пользователя системы

Граждане будут дополнительно проинформированы об устранении технических проблем и принятии мер для предотвращения подобных случаев.

(Текст: Турал Гараджаев)

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