Минфин Азербайджана: НПО должны представить министерству финансовые отчеты

24 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно статье 29.4 Закона Азербайджана "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", неправительственные организации (НПО) должны представить годовые финансовые отчеты министерству финансов Азербайджана не позднее первого апреля

Как передает в пятницу Trend, об этом сказано в обращении минфина Азербайджана к НПО.

Сообщается, что "Форма, содержание и порядок представления годовых финансовых отчетов неправительственными организациями" утверждена постановлением Кабмина Азербайджана от 25 декабря 2009 года № 201. Согласно настоящему постановлению, годовые финансовые отчеты НПО определены в составе следующих:

1. Отчет о финансовом положении
2. Отчет о результатах финансовой деятельности
3. Значимая учетная политика и разъяснительные заметки.

В обращении подчеркивается, что для НПО не ведущих финансовую деятельность учреждена форма "Справка об отсутствии финансовой деятельности".

"С учетом вышесказанного, требуется пройти регистрацию в "Электронной программе отчетности НПО" посредством сайта www.qht-hesabat.maliyye.gov.az и в надлежащей форме представить министерству финансов Азербайджана финансовые отчеты или утвержденную форму справки об отсутствии финансовой деятельности", - сказано в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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