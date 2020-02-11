В Азербайджане будет осуществляться экспертиза проектов по очистке и повторному использованию сточных вод

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров Азербайджана пояснил изменения, внесенные в правила использования сточных вод.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин, при реализации какой-либо компанией проектов по очистке и повторному использованию сточных вод необходимо оценивать воздействие этих проектов на окружающую среду и в случае положительного заключения экологической экспертизы предоставить разрешение на проведение указанных работ.

В то же время должна проводится соответствующая экологическая экспертиза проектов по очистке и повторному использованию сточных вод.

Указанное решение будет способствовать улучшение экологической ситуации в стране, более эффективной охране окружающей среды, а также приведению экологической политики в соответствие с международными стандартами.