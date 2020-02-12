В январе 2020 года аэропорты Азербайджана обслужили на 14% больше пассажиров

Экономика 12 февраля 2020 11:56 (UTC+04:00)
В январе 2020 года аэропорты Азербайджана обслужили на 14% больше пассажиров

За январь 2020 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 395 тыс. пассажиров, что на 14% больше аналогичного показателя прошлого года.

Из них 336 тысяч пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что на 40 тыс. человек больше января 2019 года.

45 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте аэропорт города Гянджи – 12 тыс. обслуженных пассажиров.

За указанный выше период Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL перевёз 135 тыс. пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 51 тысячу.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 293 тыс. человек. В десятке лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 35 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 16 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 13 тыс.), Аэрофлот (Россия, 12 тыс.), Qatar Airways (Катар, 7,7 тыс.), МАУ (Украина, 7,3 тыс.), SCAT (Казахстан, 5 тыс.), Lufthansa (Германия, 3,9 тыс.) и Belavia (Беларусь, 3,7 тыс.).

В январе 2020 года Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 50 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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