К лету в Азербайджане завершится строительство 100-километрового участка новой магистрали

БАКУ /Trend/ - В результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов за последние годы были реконструированы и усовершенствованы автомобильные магистрали, дороги республиканского и местного значения, построены и введены в эксплуатацию новые автодороги, мосты и эстакады.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева о строительстве автомагистрали М-1 Баку-Губа-Россия, являющейся составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", начиная с поселка З.Тагиева Госагентство высокими темпами продолжает строительные работы, соблюдая требования стандартов качества. К лету будет сдана в эксплуатацию основная часть - 100-километровый участок автомагистрали общей протяженностью 157 километров.

Автомагистраль строится согласно технической категории 1B, имеет четыре полосы движения, в целом, ширина дорожной основы составляет 27,5 метра. Новая магистраль большей частью обходит стороной населенные пункты и промышленные предприятия. В соответствии с проектом строительства новой дороги от основных поселков и районных центров до магистрали будут проведены подъездные пути. В целях сокращения отрицательного воздействия дороги на окружающую среду, в том числе на фауну, предусматривается строительство под дорогой переходов для животных и сооружений для поглощения шума.

Строительство новой автомобильной дороги не только улучшит транспортную ситуацию, но и придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе. Играя основную роль в грузо- и пассажироперевозках по международному транспортному коридору «Север-Юг», эта дорога создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитных, увеличения объема грузов и доходов, развития транспортной инфраструктуры нашей страны, открытия новых рабочих мест и решения многих социальных проблем.

Отметим, что финансирование проекта "Строительство новой автомобильной дороги" осуществляется за счет государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана. Седьмого декабря 2017 года состоялась церемония закладки фундамента автодороги. В ходе церемонии глава государства дал поручения по ускорению работ. Далее, согласно распоряжению № 3692 от 19 февраля 2018 года, Президент Ильхам Алиев выделил соответствующие средства для продолжения строительства автомагистрали.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)