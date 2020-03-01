Некоторые импортируемые в Азербайджан товары освобождены от таможенной пошлины
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в решение "О ставках таможенных пошлин на экспортно-импортные операции в Азербайджанской Республике".
Как передает Trend, согласно изменению, ввозимые транспортные средства освобождаются от таможенных пошлин юридическим лицом и резидентом Мингячевирского парка высоких технологий без создания юридического лица; расширяется "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности".
Данное решение вступает в силу 30 марта.
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