Ведущий страховщик Азербайджана уверенно завершил первый месяц 2020 года

БАКУ/Trend - Ведущий страховщик Азербайджана - страховая компания ОАО "PAŞA Sığorta" в январе 2020 года продемонстрировала рекордный рост по сборам страховых премий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центрального Банка страны.

За отчетный период компанией был осуществлен сбор страховых премий на сумму 56,578 миллионов манатов, что составляет почти половину от всех сборов страховых премий по рынке страны и на 10,158 миллионов манатов больше, чем компания собрала в январе 2019 года. Традиционно, львиную долю этих сборов составляет договор по добровольному медицинскому страхованию сотрудников Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сумма премий по которому превышает 35 миллионов манатов. При этом, значительный рост премий произошел и по другим видам страхования.

Как отметила председатель правления компании Ульвия Джаббарова, компания находится в стадии интенсивного развития. В результате экономических реформ, осуществляемых в стране, происходит развитие и страхового сектора, что отражается на финансовых показателях деятельности отечественных страховщиков за январь месяц. В самой компании "PAŞA Sığorta" отмечается уверенный рост премий по всем видам страхования - как добровольным, так и обязательным. Значительно увеличилась собираемость по имущественному страхованию, добровольному медицинскому страхованию (ДМС), автострахованию и многим другим видам. Причем, как отметила председатель правления, в основном указанные привлечения поступили от клиентов относящихся к ненефтяному сектору экономики, что свидетельствует о его уверенном развитии.

Напомним, что в январе 2019 года страховая компания "PAŞA Sığorta" собрала 46,420 миллионов манатов, в январе 2018 - 41,234, в январе 2017 года - 37,675, а в январе 2016 года - 35,221 миллионов манатов страховых премий.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.