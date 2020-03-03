Глава ЕЦБ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику

Распространение нового коронавируса создает риски для экономических перспектив и работы финансовых рынков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

"Ситуация со вспышкой коронавируса развивается очень быстро и создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики", - говорится в заявлении Лагард.

Глава ЕЦБ также отметила, что организация готова принять "целенаправленные меры" соразмерно основным рискам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.