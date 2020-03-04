Угроза коронавируса никак не влияет на деловую активность Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - На сегодня говорить о каком-то влиянии коронавируса на экономическую активность между Азербайджаном и Россией не приходится.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка ВТБ (Азербайджан) в 2019 году председатель правления банка Евгений Кирин.

Кирин отметил, что проблема c распространением коронавируса на работу банка никак не повлияла и выразил уверенность, что деловую активность между двумя странами вспышка COVID-19 тоже никак не затронула.

"Безусловно, мы осуществляем определенные превентивные меры, для того чтобы предупредить вероятное появление и распространение болезни, но никакой серьезной угрозы для нашей работы нет и не ожидается", - сказал Кирин.

Отметим, что объем товарооборота между Азербайджаном и Россией в январе этого года составил 167,1 миллиона долларов, почти не изменившись относительно аналогичного показателя за январь 2019 года, а за весь 2019 год - превысил три миллиарда манатов.

Более того, в структуре товарооборота в январе 2020 года объем экспорта из Азербайджана в Россию составил 50,05 миллиона долларов, что на 2,5 процента больше (1,21 миллиона долларов ) чем за тот же месяц прошлого года.

Автор: Эльдар Джанашвили.