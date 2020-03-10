Названы цены на пчеловодческую продукцию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2019 году с 542,8 тысячи пчелиных семейств в 31 041 хозяйстве в Азербайджане получено 5 781,3 тонны меда, 156,1 тонны воска, 15,8 тонны прополиса, 14,1 тонны перги и 609,7 килограмма маточного молока, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Средняя стоимость килограмма меда составила - 25,1 маната, воска - 13,0 маната, прополиса - 129,5 маната, перги - 77,7 маната, 1 грамма маточного молока - 4,1 маната.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана № 3747 от пятого марта 2018 года "О стимулировании развития пчеловодства в Азербайджане", физическим и юридическим лица, занятым пчеловодством, за каждое пчелиное семейство установлена субсидия в размере 10 манатов, что оказало позитивное влияние на развитие пчеловодства в стране.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом в 2019 коду число пчелиных семейств увеличилось на 271,1 тысячи, а производства меда - на 2 738,2 тонны. В целом, за 11 лет после принятия в Азербайджане закона о пчеловодстве, производство меда в стране выросло в 4,1 раза, число пчелиных семейств - в 3,8 раза, количество пчелиных семейств на одно пчеловодческое хозяйство - с 11,1 до 17,5. Развития пчеловодства играет ключевую роль как с точки зрения обеспечения занятости в сельской местности, так и роста доходов населения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)