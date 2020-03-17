Азербайджан поднялся еще в одном международном рейтинге

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, улучшив свою позицию на 16 пунктов, занял 44 место в рейтинге "Фонда наследия" США (The Heritage Foundation) "Индекс экономической свободы" .

Об этом во вторник сообщил Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы.