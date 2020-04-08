Микаил Джаббаров: Принятые программы направлены на сохранение рабочих мест и экономической активности (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, согласно Плану мероприятий, принятого Кабинетом министров с целью снижения негативного влияния на субъекты предпринимательства в связи с пандемией коронавируса, с сегодняшнего дня стартовала программа по возмещению ущерба, нанесенного предпринимателям и их работникам пандемией коронавируса. На первом этапе предусмотрено выплатить определенную часть зарплаты работникам, занятым в сферах, которые понесли убытки от коронавируса, оказать финансовую помощь частным и микро предпринимателям. Также с целью сохранения экономической активности предусмотрены налоговые льготы.

Программа, рассчитанная на предотвращение сокращения рабочих мест в пострадавших от коронавируса сферах экономики, охватит 300 тысяч работников, 42 тысячи работодателей, и помимо этого, около 300 тысяч частных или микро предпринимателей. Для этого определены понесшие ущерб сферы, а также соответствующие критерии. Государство выделило 215 миллионов манатов на сохранение зарплат наемных рабочих. Эта сумма будет разделена на две равные части, которые будут выплачены в апреле и мае. Поверх этих выплат также будут начислены и выплачены суммы в размере взносов по соцстрахованию. Основная задача заключается в обеспечении социальной защиты каждого работника.

Как сообщает в среду Trend, вопрос прокомментировал министр экономики Микаил Джаббаров. Он сообщил, что в качестве основного критерия при частичной выплате зарплаты работников будет взята среднемесячная зарплата в январе. Эта цифра равна 712 манатам. Зарплата каждого работника, размер которой ниже указанной, в полном размере будет выплачена предприятию государством. Для работника, получающего зарплату выше среднемесячной, верхний предел установлен в размере 712 манатов.