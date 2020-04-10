В Азербайджане создана Рабочая группа для межструктурной координации финансовой поддержки предпринимателей

БАКУ/Trend/ - Для снижения негативного воздействия пандемии COVİD-19 на сферу предпринимательства и занятости в стране и с целью сохранения экономического роста в Азербайджане предусмотрено оказание государственной финансовой поддержки для покрытия части зарплат наемных работников.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве экономики, в рамках оказания финансовой помощи для координации вопросов между структурами министерства создана Рабочая группа во главе с заместителем министра Сахибом Алекперовым. В Рабочую группу вошли руководители соответствующих структур министерства.

Отметим, что в Азербайджане уже приступили к приему обращений и выплате средств в рамках оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса и ее последствий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)