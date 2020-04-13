Эпидемия коронавируса негативно повлияла на рынок недвижимости
БАКУ/Trend/ - Пандемия COVİD-19 привела к удешевлению цен на квартиры столицы, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group и эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.
По его словам, на вторичном рынке недвижимости в прошлом месяце было зафиксировано снижение цен.
Нусрат Ибрагимов отметил, что в марте рынок вторичного жилья "упал" на 1,27 процента.
По его словам, в течение месяца на рынке первичного жилья также наблюдалось снижение цен - на 0,52 процента.
Нусрат Ибрагимов добавил, что в целом за месяц рынок недвижимости сократился на 2,6 процента.
Эксперт подчеркнул, что из-за пандемии активность на рынке недвижимости практически замерла.
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