В Баку приземлился крупнейший в мире самолет (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 19 апреля 2020 года, Баку – В Международном аэропорту Гейдар Алиев утром 19 апреля приземлился крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия». Самолет, выполнявший коммерческий рейс, следовал по маршруту из Казахстана во Францию с дозаправкой в бакинском аэропорту.

«Мрия» - самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации, построенный в единственном экземпляре авиационным концерном «Антонов» в 1988 году. В настоящее время эксплуатируется под эгидой одноименной грузовой авиакомпании «Antonov Airlines».

Это уже не первая посадка «Мрии» (по-украински означает «Мечта») в Баку. Международный аэропорт Гейдар Алиев является одним из немногих в мире, оснащенный взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой самолет.

Отметим, Международный аэропорт Гейдар Алиев также не раз принимал и крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380.

По итогам визита «Мрии» в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев подготовил короткий видеоролик: