В Азербайджане будут подготовлены предложения по усовершенствованию услуг ветеринарии - Агентство

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля 2020 года подписал указ о некоторых мерах в связи с усовершенствованием обслуживания в сфере ветеринарии.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве аграрных услуг министерства сельского хозяйства, согласно указу ветеринарное обслуживание, финансируемое из государственного бюджета с целью предотвращения особо опасных болезней животных, будет осуществляться путем заключения контракта между Агентством аграрных услуг и предоставляющими частные ветеринарные услуги юридическими лицами и занятыми практикой частного ветеринарного обслуживания физическими лицами. В связи с этим в двухмесячный срок на основании предложений соответствующих структур будет подготовлен и представлен Кабинету министров список ветеринарных услуг, финансируемых из государственного бюджета, предоставляемых по государственному заказу с целью профилактики, диагностики, лечения и предотвращения особо опасных болезней животных.

В Агентстве сообщили, что до конца 2022 года предусматривается расформирование 798 участковых ветеринарных пунктов, в то же время с ветеринарами и фельдшерами, данной сферы будут заключены служебные контракты.

Также было отмечено, что в двухмесячный срок на основании предложений соответствующих структур будет подготовлен и представлен Кабинету министров механизм возмещения материального ущерба, нанесенного юридическим и физическим лицам в связи с применением режима карантина или уничтожением вредных организмов, профилактикой, диагностикой, лечением и пресечением особо опасных болезней животных.

"Одним из основных вопросов, отмеченных в указе, является повышение профессионализма ветеринарных субъектов с целью обеспечения здоровой конкуренции в сфере ветеринарных услуг. В связи с этим в трехмесячный срок совместно с соответствующими структурами будут подготовлены и представлены Президенту Азербайджана предложения по повышению профессионализма, уровня знаний и численности физических и юридических лиц, занимающихся ветеринарной деятельностью", - говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)