Одна из основных целей программы поддержки связана с защитой занятости населения

БАКУ /Trend/ - Одна из основных целей программы поддержки связана именно с защитой занятости населения.

С первого дня предоставления финансовой поддержки, министерство экономики и соответствующие структуры работают в этом направлении и осуществляют необходимые меры по контролю за ситуацией.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает Trend.