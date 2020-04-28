Как коронавирус повлиял на авторынок Азербайджана? – мнение эксперта

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса практически свела к нулю активность на автомобильном рынке Азербайджана и в системе онлайн-продаж, сказал во вторник Trend эксперт по имущественным вопросам Вагиф Гусейнов.

Он отметил, что коронавирус повлиял на все сферы: «В экономике есть сектора, которые продолжают работать за счет онлайн-продаж, но в автомобильной отрасли это невозможно. При покупке автомобиля, его сначала проверяют в сервисах, которые не работали в период карантина. Также многие покупают автомобиль, приезжая из районов в Баку. После введения карантина въезды-выезды в столицу и передвижение между районами республики были ограничены, соответственно и число пользующихся личным авто также значительно уменьшилось. Поэтому интереса к купле-продаже автомобилей не наблюдалось».

Эксперт считает, что еще очень рано думать о существенном оживлении на автомобильном рынке страны в ближайшее время: «В Азербайджане уже стала восстанавливаться экономическая активность. Даже если ситуация полностью восстановится до середины мая, в ближайшие месяц-два на автомобильном рынке оживления не будет, потому что люди не будут совершать крупные покупки, предпочитая сберегать средства. Кто-то будет остерегаться от второй волны коронавируса, кто-то будет восстанавливать бизнес, поэтому до сентября в этой сфере активности не будет. Что касается цен, то в данный момент что-то говорить об этом рано».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)