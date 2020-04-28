Анар Байрамов: Для восстановления предпринимательской активности в Азербайджане необходимы налоговые льготы и каникулы

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы субъекты предпринимательства вернулись к прежнему темпу деятельности, государство должно на определенное время ввести налоговые льготы и каникулы, сказал во вторник Trend эксперт-экономист Анар Байрамов.

По его словам, Азербайджанское государство, держа здоровье населения превыше экономических интересов, осуществило ряд безотлагательных профилактических мер. На первоначальном этапе безработному населению, являющемуся наиболее уязвимым слоем, были выделены определенные финансовые средства. Потом с целью обеспечения устойчивости экономического развития в период пандемии предпринимателям были выделены финансовые средства для выплаты заработной платы наемным работникам и в качестве покрытия разного рода ущерба: «Когда устойчивый темп экономического развития резко останавливается, то его возобновление требует определенного времени, финансовой поддержки. Многим экономическим сферам эта поддержка, оказываемая государством, бывает недостаточной для восстановления прежнего темпа. Учитывая это, согласно Плану мероприятий Кабмина, субъектам предпринимательства сфер, пострадавших от пандемии, планируется предоставить налоговые льготы и каникулы. Для этого подготовлен проект основных изменений, которые будут внесены в налоговое и социальное законодательство в связи с предоставлением налоговых льгот и каникул. Проект предусматривает послабления по соцстрахованию, освобождение импорта ряда товаров от НДС, уменьшение выплат по соцстрахованию лицам, работающих в сельском хозяйстве, льготную оплату соцстрахования официантами, работающими по фиксированному счету, парикмахерами, портными, сапожниками, лицами, занимающимися частным извозом, имеющими знак отличия (в том числе, деятельность такси), продление срока последней выплаты налогов, отсрочка начисления процентов за задержанные налоговые выплаты и выплаты за соцстрахование, существенное снижение некоторых налоговых ставок, освобождение от налогов на собственность и землю».

Байрамов сказал, что сферы, пострадавшие от пандемии, можно разделить на категории: «Первая - это услуги общепита, отели, гостиницы и объекты гостиничного типа, туроператоры и турагенты, пассажироперевозки, учебные центры, развлекательные центры и пр., которые напрямую пострадали от воздействия пандемии. Лицам, занятым в этих сферах было запрещено работать в период борьбы с пандемией, они непосредственно пострадали от нее. Поэтому в Плане мероприятий этим сферам предусмотрено боле значительные налоговые льготы и каникулы».

По его словам, ко вторым относятся сферы, которые косвенно пострадали от влияния пандемии: «Это продажа строительных материалов, производство и ремонт мебели, ремонт автомобилей, бытового оборудования, перевод, услуги дизайна и др. Этим сферам не запрещалось работать в период борьбы с пандемией. Однако экономический застой в стране, падение спроса на такие товары и услуги в отличие от товаров необходимого жизнеобеспечения негативно повлияли на работу этих сфер, предприниматели понесли убытки. В Плане мероприятий для этих сфер тоже предусмотрены налоговые льготы и каникулы».

Третья категория, по словам эксперта, – это сферы, которые не понесли убытков от пандемии: «Это магазины оптовой и розничной торговли, сети супермаркетов, лица, занимающиеся услугами по дезинфекции, а также продажей лекарственных препаратов, медицинского оборудования и принадлежностей: «Лица, работающий в этой сфере, не столкнулись с убытками в период борьбы с пандемией, некоторые сферы даже получили больше доходов, нежели прежде. Несмотря на то, что для них не предусмотрены большие налоговые льготы и каникулы, тем не менее импорт и продажа ряда товаров освобождены от НДС».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)