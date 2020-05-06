Сахиль Бабаев: В Азербайджане с начала 2020 г. число трудовых договоров выросло на 105 тыс.

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сохранены рабочие места и зарплаты 925 тысяч работников государственного, 735 тысяч – частного секторов, всего 1 млн. 660 тысяч работающих по трудовым договорам.

Об этом в интервью сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

По словам министра, по информации подсистемы «Уведомления о трудовых договорах» минтруда на 1 мая, с начала 2020 года число трудовых договоров выросло на 105 тысяч, из которых около 94 тысяч пришлось на долю частного сектора.

Бабаев подчеркнул, что за указанный период фонд заработной платы по стране вырос на 8%, а по частному сектору – на 12%.

Министр добавил, что за 4 месяца этого года сумма взносов обязательного государственного соцстрахования Госфонда соцзащиты превысила прогноз, составив 163 млн. манатов (17,2%), что на 313,4 млн. манатов (39,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)