На рынке недвижимости в Баку снизилось число дешевых квартир

БАКУ/Trend/ - На рынке недвижимости Баку произошли ценовые изменения, несмотря на отсутствие активности, сказал в среду Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в апреле в ценах портфеля предложений на рынке вторичного жилья наблюдался рост на 1,13%, а цены на квартиры первичного жилья выросли на 8,58%.

Эксперт отметил, что в основном рост произошел за счет структурных изменений: «То есть, в портфеле предложений дорогих квартир стало больше, а дешевых меньше. Те, кто предлагал квартиры по низкой цене, повременили с продажей в связи с пандемией, решив переждать этот период. Так что в портфеле остались дорогие квартиры, что, в конечном итоге, привело к подорожанию на рынке».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)