Интенсивные дожди в Азербайджане положительно влияют на развитие сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Дожди, которые идут в последние дни на территории Азербайджана, оказали положительное влияние на развитие сельского хозяйства, сказал в пятницу Trend руководитель Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов.

Он отметил, что дожди способствовали развитию земледелия: «В Азербайджане 70-80% земледельческой системы орошаемая, а 25-30% - богарная. Богарное земледелие непосредственно связано с природой и развитие зависит от объема осадков. Идущие в последнее время дожди оказали весьма положительное влияние на развитие растений, выращиваемых как в орошаемом, так и в богарном земледелии».

Джумшудов сказал, что сейчас продолжается весенний посев: «Сейчас высаживается хлопчатник, кукуруза и табак. Идущие дожди создают условия для нормального развития хлопка, кукурузы, табака и других технических культур. Благодаря дождям ускорилось развитие клубники, картофеля и других сельскохозяйственных культур».

Глава Центра также рассказал о негативном воздействии продолжительных осадков на некоторые виды растений: «В основном, это может вызвать грибковые заболевания у фруктовых растений, поэтому фермеры должны быть готовы к этому и предпринять необходимые меры в случае регулярно выпадающих осадков. Они должны постоянно наблюдать за садовыми участками и в случае необходимости предпринимать упреждающие меры».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)