СК "PAŞA Sığorta" обратилась к гражданам

БАКУ /Trend - Страховая компания - ОАО "PAŞA Sığorta" выступила с обращением к общественности.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу компании, на основании многочисленных жалоб, поступивших в PAŞA Sığorta, были выявлены факты мошенничества, совершенные группой лиц, не связанных с компанией.

В ходе расследования стало известно, что мошенники звонили гражданам от имени PAŞA Sığorta и предлагали устроить их на работу в компанию взамен на перевод им определенных денежных сумм посредством платежных терминалов. Было отмечено, что несколько человек стали жертвами мошенников, осуществив перевод затребованных мошенниками денежных средств.



Страховая компания PAŞA Sığorta призвала граждан быть бдительными, не идти на поводу у мошенников и при столкновении с подобными случаями связаться со страховой компанией по телефону "горячей линии" для жалоб и предложений +994 51 225 89 78.

В обращении компании также отмечено, что граждане могут получить соответствующую информацию об имеющихся в компании вакансиях на её официальном сайте, пройдя по ссылке https://www.pasha-insurance.az/career/, а те, кто хочет подать заявку на замещение соответствующей вакансии, могут направлять свои резюме по электронному адресу recruitment@pasha-insurance.az.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставный капитал компании составляет 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.

(Автор: Юсиф Агаев)

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