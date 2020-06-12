В Азербайджане могут быть внесены изменения в рабочий график ряда организаций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть внесены изменения в рабочий график некоторых организаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.

По его словам, это нацелено на предотвращение большого пассажиропотока в часы пик в общественном транспорте.

"Данный вопрос в настоящее время обсуждается Оперативным штабом. Поэтому возможно, что рабочий день ряда организаций будет начинаться в разное время", - сказал Габибуллаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)