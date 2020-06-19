Начался процесс производства на двух предприятиях, созданных при поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории жилого комплекса "Qobu Park 3" начали функционировать предприятия по производству игрушек и медицинских принадлежностей, созданные при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Ежедневно на предприятии по производству игрушек выпускаются около 1000 мягких игрушек до 20 наименований, и почти 500 пластмассовых игрушек. На предприятии работают 10 человек.

На предприятии по производству медицинских принадлежностей ежедневно производятся 600-700 комплектов верхней одежды для медперсонала и пациентов, 150-200 стерильных хирургических наборов, около 5000 медицинских масок, 100-150 бахил и других медицинских текстильных средств. На этом предприятии задействованы около 20 работников.

Продукция, выпускаемая этими предприятиями, скоро будет представлена на продажу под брендами "Tutu Toys" и "Gill med".

Отметим, что для создания обоих предприятий предпринимателям была оказана поддержка по маркетингу внутреннего рынка в направлениях планирования, регистрации и организации бизнеса, по составлению бизнес-планов, регистрации компаний, организации тренингов для рабочего персонала, по вопросам выхода к финансовым источникам. Предприятия освобождены от арендной платы. Оба предприятия социально направленные, производимая ими продукция конкурентоспособная и заменяет импорт. В будущем планируется экспорт продукции этих предприятий. Здесь работают беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие в жилом комплексе "Qobu Park 3". После полного завершения процесса заселения жилого комплекса численность работников на предприятии по производству игрушек будет доведена до 40, на предприятии по производству медицинских принадлежностей – до 80 человек.

Напомним, что эти предприятия начали функционировать в период открытия 28 мая этого года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Гарадагском районе Баку комплекса "Qobu Park-3".

В рамках сотрудничества Агентства по развитию МСБ и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в январе 2020 года был подписан договор по сотрудничеству между ООО "BİRGƏ", учрежденным Агентством, и соответствующим департаментом Госкомитета.

(Текст: Кямаля Сеидова)