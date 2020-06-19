В поселке Пиршаги будет полностью обновлена дорожная инфраструктура

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручениями главы государства, с учетом многочисленных обращений для обеспечения удобного проезда, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в ближайшие дни приступит к масштабным ремонтно-строительным работам для полного обновления дорожной инфраструктуры в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, аналогичные работы в 2019 году были проделаны в поселке Кюрдаханы, в рамках которых были отремонтированы 124 улицы поселка общей протяженностью около 74 километров.

В целом на основании распоряжений и поручений Президента Ильхама Алиева для облегчения проезда граждан, особенно осенью и зимой, в 2019 году Агентство осуществило работы по укладке асфальтобетонного покрытия на 135 улицах и дорогах поселков Маштага, Бакиханово, Рамана, Сабунчу, Кюрдаханы, Забрат и Пиршаги Сабунчинского района общей протяженность 87 километров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)