Оглашены коммерческие доходы теле- и радиоканалов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В 2019 году на финансирование теле- и радиоканалов было выделено 76 миллионов манатов дотаций, сообщает в среду Trend.

Из них примерно 20 млн. манатов составили дотации коммерческих структур.

В результате коммерческой деятельности теле- и радиоканалов получен доход в размере 31 млн. манатов, из этой суммы 26 млн. манатов получено от телевизионной, а 5 млн. манатов – от радиорекламы.

В 2019 году посредством рекламы четыре компании получили доход на сумму более 2 миллионов манатов, который составил 80% от общего объема рекламного рынка теле- и радиоканалов.

В течение года самые большие расходы теле- и радиоканалов были направлены на сохранение фонда заработной платы сотрудников (около 50 млн. манатов), а также на обеспечение наземного и спутникового вещания (17 млн. манатов).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)