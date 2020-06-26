Бюро обязательного страхования Азербайджана внедрило услугу "Электронный кабинет"

БАКУ/Trend - Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана внедрило новую электронную услугу - персональный кабинет для граждан, сообщает Trend со ссылкой на Бюро.

Как отметили в БОС, задачи, связанные с предотвращением распространения пандемии COVID-19 в нашей стране, решения и рекомендации Центрального банка в этом направлении, требуют расширения сферы использования электронных услуг. БОС успешно работает над обеспечением доступа к страховым услугам в рамках проектов, разработанных Центральным банком для развития страхового сектора. С этой целью Бюро внедрило услугу персонального электронного кабинета для того, чтобы граждане могли получать страховые свидетельства и информацию о страховых событиях в электронном виде.

Чтобы запустить услугу персональный страховой кабинет, необходимо зайти на официальный сайт Бюро (www.isb.az) и выбрать одну из опций Asan İmza или E-İmza в разделе E-xidmət, в зависимости от того, какую из них использует гражданин. Зайдя в систему через выбранный тип электронной подписи гражданин может просматривать свои страховые свидетельства в меню "Страховая информация".

Разработанная на основе международного опыта услуга персонального кабинета гарантирует гражданам сохранение конфиденциальности информации, в том числе личных данных, а также поможет сэкономить время в случае страхового происшествия.

На данный момент в персональном кабинете страхования можно получить информацию о двух видах страхования, которые на данный момент полностью цифровизированы - "Обязательное страхование ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)" и "Обязательное страхование от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". В персональном кабинете граждане могут получить информацию об истории убытков в рамках ОСАГО, а также о сроке действия страховых свидетельств.

Также граждане могут получить подробную информацию относительно периода страхования, о страховых суммах, оплаченных страховых премиях и т. д. в рамках обязательного страхования от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"В целом в информационной системе Бюро содержатся данные о пяти видах обязательного страхования: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев и обязательное страхование от потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Два из этих видов страхования уже полностью цифровизированы, Центральный банк Азербайджана и Бюро прилагают необходимые усилия в направлении цифровизации и остальных видов, и в ближайшем будущем результаты этой деятельности будут представлены общественности", - подытожили в Бюро.

Отметим, что обязательное страхование в Азербайджане осуществляется страховыми компаниями, имеющими лицензию на определенный вид обязательного страхования, входящими в Бюро обязательного страхования. На данный момент существует 15 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление обязательных видов страхования, четыре из которых задействованы в области страхования жизни, одиннадцать – в сфере non-life страхования.

Напомним, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Юсиф Агаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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