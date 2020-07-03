В Баку создается новая туристическая зона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) намерено сотрудничать с Государственным агентством по туризму и ООО "Bakı Abadlıq Xidməti", в направления сделать поселок Балаханы новым туристическим маршрутом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Сегодня председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, директор Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и директор ООО "Bakı Abadlıq Xidməti" Биннатали Гасымов ознакомились с работами по благоустройству, проводимыми в Балаханы, туристическими возможностями поселка, обсудили предстоящие меры в рамках сотрудничества.

В рамках трехстороннего сотрудничества будут приложены усилия для того, чтобы сделать Балаханы новым туристическим маршрутом.

Государственное агентство по туризму окажет необходимую поддержку для создания туристического маршрута, а агентство по развитию МСБ будет поощрять создание новых субъектов предпринимательства по оказанию услуг и торговле, реализации бизнес-инициатив в этой сфере.

ООО "Bakı Abadlıq Xidməti" расширит меры по благоустройству в поселке Балаханы.

Балаханы как туристическая достопримечательность будет включен в маршруты как для местных, так и для иностранных туристов. Это создаст дополнительные возможности для местных жителей.

Отметим, что поселок Балаханы богат историко-культурными памятниками. Здесь существуют возможности для развития предпринимательства туристической направленности, в частности, ковроткачества, гончарного мастерства, пошива национальной одежды, торговли сувенирами, керамической посудой, коврами, музыкальными инструментами и прочим. В Балаханы можно организовать работу порядка 100 малых объектов по данным направлениям.

Также предлагается разработать концептуальный документ для эффективной организации деятельности по превращению поселка Балаханы в туристическую зону.

(Текст: Кямаля Сеидова.)