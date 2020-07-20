Нет необходимости срочно вносить изменения в госбюджет из-за коронавируса - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Нет необходимости срочно вносить изменения в госбюджет из-за коронавируса. Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

По его словам, сегодня в исполнении бюджета никаких сложностей нет, доходная часть госбюджета исполнена даже с профицитом.

"Поэтому особой надобности в срочных изменениях в государственном бюджете нет, но мы все равно рассмотрим этот вопрос", - добавил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)