Нет необходимости срочно вносить изменения в госбюджет из-за коронавируса - Шахмар Мовсумов
БАКУ /Trend/ - Нет необходимости срочно вносить изменения в госбюджет из-за коронавируса. Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.
По его словам, сегодня в исполнении бюджета никаких сложностей нет, доходная часть госбюджета исполнена даже с профицитом.
"Поэтому особой надобности в срочных изменениях в государственном бюджете нет, но мы все равно рассмотрим этот вопрос", - добавил Шахмар Мовсумов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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