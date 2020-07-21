Переход в диджитал: новые вызовы и возможности
Автор: Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона
Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное по своим масштабам влияние на наш образ жизни. Все больше мы взаимодействуем онлайн: работаем, путешествуем, совершаем покупки и общаемся. В то время как многие компании и отрасли сталкиваются с трудностями в поддержании оффлайн-продаж, мы видим значительный рост сегмента электронной коммерции.
От пандемии пострадало подавляющее большинство предприятий вне зависимости от отрасли или размера, но сектор малого и среднего бизнеса оказался в особенно сложной ситуации. И хотя данные предприятия могут быть небольшими, они играют важную роль в жизни своих клиентов, сотрудников и партнеров, и их работа оказывает значительное влияние на местные сообщества и экономику.
Во всем мире вместе с партнерами Visa связывает более 61 миллиона торговых точек. Это дает нам уникальную возможность помочь компаниям продолжать свою деятельность онлайн в этот сложный период. Используя нашу сеть, знания и возможности наших партнеров, а также наши платежные решения и продукты, мы помогаем торгово-сервисным предприятиям подключиться к сети продаж в он-лайн, и привлечь больше клиентов; мы делимся данными и экспертизой, чтобы помочь компаниям развивать свой бизнес; и мы помогаем покупателям и продавцам наладить взаимодействие в текущих условиях неопределенности.
Мы определили пять важных факторов, которые лежат в основе наших действий по оказанию поддержки торгово-сервисным предприятиям в Азербайджане и во всем мире.
- Потребители в первую очередь проверяют возможность приобретения товара онлайн - независимо от того, что они покупают. Ведущие компании и бренды активно внедряют мультиканальные стратегии, обеспечивающие возможность проведения онлайн, мобильных и офлайн платежей. Сегодня для все большего числа людей приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов и многого другого онлайн становится новой нормой, поэтому мы ожидаем, что эти привычки сохранятся и в пост-карантинный период.
- Малые предприятия находятся в поисках быстрых путей восстановления. Visa имеет уникальные возможности для оказания поддержки малому бизнесу трансформироваться и перейти на цифровые рельсы. Во всем мире наша программа Fintech Fast Track помогает предприятиям малого и среднего бизнеса оперативно начать работу онлайн и получить специальную поддержку Visa.
- Продавцы и покупатели ожидают быстрых решений. Будучи одной из самых надежных платежных сетей в мире, Visa предлагает удобные, быстрые и безопасные варианты движения денег, которые отвечают потребностям торгово-сервисных предприятий. Так, с помощью Visa Direct компании могут быстро оплачивать зарплату сотрудникам и фрилансерам, переводя деньги на карты Visa в режиме реального времени, что сейчас важнее, чем когда-либо. Мы также помогаем нашим клиентам упростить процесс отправки и получения денег для других - будь то владелец малого бизнеса или кто-то, кому нужно отправить или получить деньги от друзей или родных как внутри страны, так и за ее пределами.
- Бесконтактные платежи становятся ежедневной необходимостью. Сегодня в целях соблюдения норм безопасности многие предпочитают проводить оплаты бесконтактно – в Азербайджане на текущий момент более 27%[1] транзакций совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. Visa является мировым лидером в области бесконтактных платежей, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы наши решения и предоставляемые ими возможности были максимально доступны. Одним из значительных шагов, которые Visa предприняла благодаря сотрудничеству со многими из наших правительственных и отраслевых партнеров, стало оперативное увеличение лимита для бесконтактных транзакций в 26 странах региона CEMEA, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Азербайджана этот лимит составляет 80 манатов и мы работаем совместно с Центральным Банком над рассмотрением возможности внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60%. Данный шаг делает ежедневные транзакции удобнее и позволяет покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту.
- Предприятиям необходимы корректные данные для принятия правильных решений. Visa предоставляет доступ к аналитике, основанной на данных миллиардов транзакций по всему миру. Это помогает нашим клиентам и партнерам сформулировать платежные стратегии для стимуляции роста и прибыльности и позволяет успешно конкурировать в цифровой экономике. Наши данные помогают понять влияние и эффективность принимаемых решений, что особенно важно в постоянно меняющемся мире.
В условиях этой пандемии потребители переключаются на цифровое мышление и ожидают, что они смогут быстро, безопасно и надежно найти и приобрести товары с доставкой на дом, соблюдая правила социального дистанцирования. Эти изменения требуют от компаний всех размеров переосмысления бизнес-моделей для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Если же вы начинаете бизнес в сегодняшних новых реалиях, онлайн-присутствие и понимание того, как потребители переходят к цифровым технологиям, становится ключевым фактором успеха.
Несколько советов, которые помогут вам организовать бизнес онлайн:
- Сфокусируйтесь н структурировании: используйте логические категории для организации товаров, качественные фотографии, точные описания и регулярно обновляйте цены и акции.
- Упрощайте: не перегружайте своих клиентов кнопками или страницами, которые нужно открывать. В идеале, клиент должен иметь возможность совершить покупку в 4-6 кликов.
- Будьте последовательны: убедитесь, что ваш брендинг (логотип, цвета, тон коммуникации) последователен и выдержан. Интернет-магазин может быть единственным местом, где клиенты взаимодействуют с вашим бизнесом.
- Сфокусируйтесь на поставках и дистрибуции: убедитесь, что у вас налажен процесс поставок и дистрибуции, прежде чем начать работу.
- Протестируйте доставку: если вы предлагаете доставку на следующий день, протестируйте ее перед запуском, особенно если вы работаете со сторонним дистрибьютором.
- Автоматизируйте процессы: настройте электронную почту для автоматического подтверждения заказов и запросов обратной связи, отправки счетов, квитанций и уведомлений о доставке.
- Будьте бдительны: регулярно проверяйте настройки безопасности и отчеты, чтобы отслеживать возможные угрозы.
- Проводите регулярные проверки: установите расписание (еженедельно или ежемесячно) для проверки актуальности продуктов, правильности цен и активности ссылок. Кроме того, не забудьте проверить актуальность подписок и сертификатов безопасности и платежей.
- Анализируйте и совершенствуйте: найдите время на просмотр отчетности по вашему сайту и аналитику. Вы можете обнаружить, что у определенной страницы высокий показатель отказов из-за одной неактивной кнопки. На любом веб-сайте постоянные настройки и улучшения являются ключом к успеху.
Для поддержки локальных предприятий малого бизнеса, которые служат основой местных сообществ и национальных экономик, Visa запустила глобальную инициативу «Поддержи своих» (“Where You Shop Matters”). Кампания «Поддержи своих» стартовала в Азербайджане с запуска Visa Small Business Hub, площадки для торгово-сервисных предприятий, предоставляющей инструментарий и советы для старта по управлению и развитию малого бизнеса. Кампания проводится при поддержке Visa, банков и торгово-сервисных предприятий. Кроме того, в рамках этой инициативы в Азербайджане Visa и Wolt провели 2-х недельную кампанию #SupportLocal с целью поддержать малый бизнес, работающий в ресторанной сфере и сегменте доставки еды. Кампания направлена на поддержку малого бизнеса и предлагает потребителям больше преимуществ при использовании Visa и Wolt. В рамках данного сотрудничества торгово-сервисные предприятия, пользующиеся услугами доставки Wolt, могли получить 20% возврата стоимости доставки за заказы, оплаченные картами Visa.[2] В то же время потребители, совершающие покупки по карте Visa, получат бесплатную доставку от Wolt и возможность доставки заказа на более дальние расстояния[3]. Вместе с Kapital Bank мы предлагаем льготные условия на подключение услуги эквайринга - как в физических POS-терминалах, так и онлайн, а также помогаем запустить веб-сайты компаний и таким образом усилить их представленность онлайн и рассширить клиентскую базу за счет выхода на локальную и международную аудиторию потенциальных покупателей[4].
Visa стремится предоставлять безопасные, надежные и простые платежные решения, которые отвечают потребностям торговых предприятий и их клиентов в мире, где цифровые технологии все больше проникают во все сферы жизни. Наша команда упорно работает, чтобы предоставить актуальные решения, которые помогут предприятиям найти новые пути восстановления в пост-карантинный период.
[1] Источник: Данные Visa, по состоянию на февраль 2020
[2] Условия кампании доступны на LINK
[3] Условия кампании доступны на LINK
[4] Условия кампании доступны по (050) 255 01 96 или ecommerce@kapitalbank.az, а также на www.kapitalbank.az