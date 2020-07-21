Переход в диджитал: новые вызовы и возможности

Экономика 21 июля 2020 10:33 (UTC+04:00)
Переход в диджитал: новые вызовы и возможности

Автор: Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное по своим масштабам влияние на наш образ жизни. Все больше мы взаимодействуем онлайн: работаем, путешествуем, совершаем покупки и общаемся. В то время как многие компании и отрасли сталкиваются с трудностями в поддержании оффлайн-продаж, мы видим значительный рост сегмента электронной коммерции.

От пандемии пострадало подавляющее большинство предприятий вне зависимости от отрасли или размера, но сектор малого и среднего бизнеса оказался в особенно сложной ситуации. И хотя данные предприятия могут быть небольшими, они играют важную роль в жизни своих клиентов, сотрудников и партнеров, и их работа оказывает значительное влияние на местные сообщества и экономику.

Во всем мире вместе с партнерами Visa связывает более 61 миллиона торговых точек. Это дает нам уникальную возможность помочь компаниям продолжать свою деятельность онлайн в этот сложный период. Используя нашу сеть, знания и возможности наших партнеров, а также наши платежные решения и продукты, мы помогаем торгово-сервисным предприятиям подключиться к сети продаж в он-лайн, и привлечь больше клиентов; мы делимся данными и экспертизой, чтобы помочь компаниям развивать свой бизнес; и мы помогаем покупателям и продавцам наладить взаимодействие в текущих условиях неопределенности.

Мы определили пять важных факторов, которые лежат в основе наших действий по оказанию поддержки торгово-сервисным предприятиям в Азербайджане и во всем мире.

  • Потребители в первую очередь проверяют возможность приобретения товара онлайн - независимо от того, что они покупают. Ведущие компании и бренды активно внедряют мультиканальные стратегии, обеспечивающие возможность проведения онлайн, мобильных и офлайн платежей. Сегодня для все большего числа людей приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов и многого другого онлайн становится новой нормой, поэтому мы ожидаем, что эти привычки сохранятся и в пост-карантинный период.
  • Малые предприятия находятся в поисках быстрых путей восстановления. Visa имеет уникальные возможности для оказания поддержки малому бизнесу трансформироваться и перейти на цифровые рельсы. Во всем мире наша программа Fintech Fast Track помогает предприятиям малого и среднего бизнеса оперативно начать работу онлайн и получить специальную поддержку Visa.
  • Продавцы и покупатели ожидают быстрых решений. Будучи одной из самых надежных платежных сетей в мире, Visa предлагает удобные, быстрые и безопасные варианты движения денег, которые отвечают потребностям торгово-сервисных предприятий. Так, с помощью Visa Direct компании могут быстро оплачивать зарплату сотрудникам и фрилансерам, переводя деньги на карты Visa в режиме реального времени, что сейчас важнее, чем когда-либо. Мы также помогаем нашим клиентам упростить процесс отправки и получения денег для других - будь то владелец малого бизнеса или кто-то, кому нужно отправить или получить деньги от друзей или родных как внутри страны, так и за ее пределами.
  • Бесконтактные платежи становятся ежедневной необходимостью. Сегодня в целях соблюдения норм безопасности многие предпочитают проводить оплаты бесконтактно – в Азербайджане на текущий момент более 27%[1] транзакций совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. Visa является мировым лидером в области бесконтактных платежей, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы наши решения и предоставляемые ими возможности были максимально доступны. Одним из значительных шагов, которые Visa предприняла благодаря сотрудничеству со многими из наших правительственных и отраслевых партнеров, стало оперативное увеличение лимита для бесконтактных транзакций в 26 странах региона CEMEA, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Азербайджана этот лимит составляет 80 манатов и мы работаем совместно с Центральным Банком над рассмотрением возможности внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60%. Данный шаг делает ежедневные транзакции удобнее и позволяет покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту.
  • Предприятиям необходимы корректные данные для принятия правильных решений. Visa предоставляет доступ к аналитике, основанной на данных миллиардов транзакций по всему миру. Это помогает нашим клиентам и партнерам сформулировать платежные стратегии для стимуляции роста и прибыльности и позволяет успешно конкурировать в цифровой экономике. Наши данные помогают понять влияние и эффективность принимаемых решений, что особенно важно в постоянно меняющемся мире.

В условиях этой пандемии потребители переключаются на цифровое мышление и ожидают, что они смогут быстро, безопасно и надежно найти и приобрести товары с доставкой на дом, соблюдая правила социального дистанцирования. Эти изменения требуют от компаний всех размеров переосмысления бизнес-моделей для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Если же вы начинаете бизнес в сегодняшних новых реалиях, онлайн-присутствие и понимание того, как потребители переходят к цифровым технологиям, становится ключевым фактором успеха.

Несколько советов, которые помогут вам организовать бизнес онлайн:

  • Сфокусируйтесь н структурировании: используйте логические категории для организации товаров, качественные фотографии, точные описания и регулярно обновляйте цены и акции.
  • Упрощайте: не перегружайте своих клиентов кнопками или страницами, которые нужно открывать. В идеале, клиент должен иметь возможность совершить покупку в 4-6 кликов.
  • Будьте последовательны: убедитесь, что ваш брендинг (логотип, цвета, тон коммуникации) последователен и выдержан. Интернет-магазин может быть единственным местом, где клиенты взаимодействуют с вашим бизнесом.
  • Сфокусируйтесь на поставках и дистрибуции: убедитесь, что у вас налажен процесс поставок и дистрибуции, прежде чем начать работу.
  • Протестируйте доставку: если вы предлагаете доставку на следующий день, протестируйте ее перед запуском, особенно если вы работаете со сторонним дистрибьютором.
  • Автоматизируйте процессы: настройте электронную почту для автоматического подтверждения заказов и запросов обратной связи, отправки счетов, квитанций и уведомлений о доставке.
  • Будьте бдительны: регулярно проверяйте настройки безопасности и отчеты, чтобы отслеживать возможные угрозы.
  • Проводите регулярные проверки: установите расписание (еженедельно или ежемесячно) для проверки актуальности продуктов, правильности цен и активности ссылок. Кроме того, не забудьте проверить актуальность подписок и сертификатов безопасности и платежей.
  • Анализируйте и совершенствуйте: найдите время на просмотр отчетности по вашему сайту и аналитику. Вы можете обнаружить, что у определенной страницы высокий показатель отказов из-за одной неактивной кнопки. На любом веб-сайте постоянные настройки и улучшения являются ключом к успеху.

Для поддержки локальных предприятий малого бизнеса, которые служат основой местных сообществ и национальных экономик, Visa запустила глобальную инициативу «Поддержи своих» (Where You Shop Matters). Кампания «Поддержи своих» стартовала в Азербайджане с запуска Visa Small Business Hub, площадки для торгово-сервисных предприятий, предоставляющей инструментарий и советы для старта по управлению и развитию малого бизнеса. Кампания проводится при поддержке Visa, банков и торгово-сервисных предприятий. Кроме того, в рамках этой инициативы в Азербайджане Visa и Wolt провели 2-х недельную кампанию #SupportLocal с целью поддержать малый бизнес, работающий в ресторанной сфере и сегменте доставки еды. Кампания направлена на поддержку малого бизнеса и предлагает потребителям больше преимуществ при использовании Visa и Wolt. В рамках данного сотрудничества торгово-сервисные предприятия, пользующиеся услугами доставки Wolt, могли получить 20% возврата стоимости доставки за заказы, оплаченные картами Visa.[2] В то же время потребители, совершающие покупки по карте Visa, получат бесплатную доставку от Wolt и возможность доставки заказа на более дальние расстояния[3]. Вместе с Kapital Bank мы предлагаем льготные условия на подключение услуги эквайринга - как в физических POS-терминалах, так и онлайн, а также помогаем запустить веб-сайты компаний и таким образом усилить их представленность онлайн и рассширить клиентскую базу за счет выхода на локальную и международную аудиторию потенциальных покупателей[4].

Visa стремится предоставлять безопасные, надежные и простые платежные решения, которые отвечают потребностям торговых предприятий и их клиентов в мире, где цифровые технологии все больше проникают во все сферы жизни. Наша команда упорно работает, чтобы предоставить актуальные решения, которые помогут предприятиям найти новые пути восстановления в пост-карантинный период.

[1] Источник: Данные Visa, по состоянию на февраль 2020

[2] Условия кампании доступны на LINK

[3] Условия кампании доступны на LINK

[4] Условия кампании доступны по (050) 255 01 96 или ecommerce@kapitalbank.az, а также на www.kapitalbank.az

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Кыргызстане зафиксировано 1 020 новых случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане зафиксировано 1 020 новых случаев заражения коронавирусом
Туркменистан и Кыргызстан заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан и Кыргызстан заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан и Китай могут расширить сотрудничество в энергетической сфере
Туркменистан и Китай могут расширить сотрудничество в энергетической сфере
Loading Bars
Лента новостей
ГЭЦ Азербайджана запустил демо-версию чатбота по COVID-19 Общество 10:50
Азербайджанский фильм назван лучшим в Великобритании, Сингапуре и Индии (ФОТО) Культура 10:49
Япония из-за пандемии призвала отказаться от поездок еще в 17 стран Другие страны 10:47
Выздоровела лечившаяся от коронавируса Назакет Теймурова Социум 10:43
В Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций Армении (ФОТО) Общество 10:40
Проведен тестовый экзамен и собеседование для желающих учиться в МГИМО Общество 10:34
Переход в диджитал: новые вызовы и возможности Экономика 10:33
ПВО ВВС Азербайджана уничтожили два тактических БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт 10:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились ИКТ 10:22
В Азербайджане уменьшилось производство стройматериалов Бизнес 10:22
В 2020 году SOFAZ не осуществлял новых инвестиций в котирующиеся на бирже акции Энергетика 10:19
Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд Европа 10:18
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 10:16
Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии Европа 10:05
Галина Ниязова: Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей Политика 09:57
Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу Энергетика 09:53
Ускорение процесса цифровизации имеет особую важность в восстановлении экономики Азербайджана Бизнес 09:50
В Азербайджане уменьшился объем экспортных ж/д грузоперевозок Транспорт 09:42
В Австралии разработали цифровое решение для идентификации повреждений ветряных турбин Другие страны 09:39
Военный эксперт: Азербайджанская армия обладает способностью эффективно вести борьбу с противником Политика 09:38
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус США 09:36
Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС Европа 09:35
В Институт зоологии Азербайджана поступают обращения в связи с созданием лягушачьих хозяйств Общество 09:23
Премьер-министр Ирака посетит Иран Политика 09:23
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 09:19
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане Казахстан 09:19
AzIz обратилась в Кнессет с призывом немедленно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан Политика 09:18
Перерабатывающее предприятие Азербайджана сократило экспорт фруктовых соков за рубеж Бизнес 09:17
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане Строительство 09:16
Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии Грузия 09:15
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 09:13
В Нахчыване увеличится производство колбасных изделий Бизнес 09:09
Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет Европа 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля В мире 08:58
Бойко Борисов: Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы Европа 08:56
Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit Европа 08:45
Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом" Европа 08:29
В Минобороны России заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции Россия 08:10
Генсек: Будет разработано новое соглашение о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА (ИНТЕРВЬЮ) Транспорт 08:07
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики Европа 07:44
В США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов США 07:37
Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина Политика 07:30
Начались военные учения «Sea Breeze 2020» с участием грузинских военнослужащих Грузия 07:15
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев Казахстан 07:11
В работе WhatsApp произошли сбои ИКТ 06:55
В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:36
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе США 06:16
CNN: Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности США 06:01
Ученые создали «неразрезаемый» материал В мире 05:47
Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите Другие страны 05:29
В Китае намерены предпринять жесткие шаги в ответ на меры Лондона в отношении Гонконга Другие страны 05:15
Илон Маск раскрыл преимущества чипирования В мире 04:54
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A США 04:35
Боевик «Джон Уик» помог полиции задержать наркоторговца Европа 04:14
При крушении вертолета в Канаде погиб человек Другие страны 03:51
Посол Ирана заявил о заинтересованности Тегерана в новых российских вооружениях Политика 03:35
Сенат США утвердил Воута на пост главы административно-бюджетного управления Белого дома США 03:33
Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии Европа 03:15
Илон Маск ворвался в пятерку богатейших людей планеты В мире 02:57
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Другие страны 02:39
В Бразилии два министра заразились коронавирусом Другие страны 02:18
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 02:01
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи Другие страны 01:49
В НБА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом Спорт 01:35
Во Франции пять детей погибли в автокатастрофе Европа 01:17
В Южной Корее семь человек пострадали в результате утечки химикатов возле завода Другие страны 01:01
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом Россия 00:44
Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма США 00:27
Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран Другие страны 00:16
ВОЗ: Около 230 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:06
В Мексике произошел взрыв на трубопроводе нефтегазовой компании Другие страны 20 июля 23:56
В Грузии от коронавируса умер 16-й пациент Грузия 20 июля 23:45
Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе Другие страны 20 июля 23:39
Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям в небе Дамаска Арабские страны 20 июля 23:30
«Эвертон» прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ Спорт 20 июля 23:23
Главы минобороны Турции и Катара обсудили сотрудничество Турция 20 июля 23:13
Возраст Южно-Атлантической магнитной аномалии оценили в 11 миллионов лет В мире 20 июля 23:07
Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-2019 победителем Европа 20 июля 22:59
Граждане пишут Президенту: Гордимся, что у нас есть такой Верховный главнокомандующий, как Вы, сильная регулярная армия Политика 20 июля 22:47
В Китае завершили второй этап испытаний вакцины от COVID-19 Другие страны 20 июля 22:40
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 20 июля 22:31
Великобритания приостанавливает соглашение об экстрадиции с Гонконгом Европа 20 июля 22:19
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing Европа 20 июля 22:09
Нацбанк: По итогам первого полугодия ВВП Казахстана сократился на 1,8% Финансы 20 июля 21:58
Кабмин Израиля утвердил соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed Израиль 20 июля 21:49
Республиканцы призвали Трампа принять меры в ответ на кибератаки из Китая США 20 июля 21:38
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи Турция 20 июля 21:33
В Грузии разрешили социальные мероприятия под открытым небом Грузия 20 июля 21:28
Саммит ЕС подготовил компромиссный проект фонда восстановления после пандемии Европа 20 июля 21:22
Данные самописца со сбитого над Тегераном самолета успешно извлекли Общество 20 июля 21:16
Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Арменией и Азербайджаном стал бы катастрофой Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 21:06
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера Россия 20 июля 21:02
Парламенты многих стран и международные организации выразили поддержку Азербайджану Политика 20 июля 20:58
Очередная серия шоу злословия т.н. "Национального совета" - оскорблениями никого не обделили (ВИДЕО) Политика 20 июля 20:49
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены новые квартиры в Ширване (ФОТО) Общество 20 июля 20:27
Некоторые противовирусные препараты дома принимать не рекомендуется - минздрав Азербайджана Общество 20 июля 19:28
В известном британском радио-шоу представлен репортаж о Евлахе – малоизвестные города мира Культура 20 июля 19:18
Некоторые предпочли единовременную помощь работе - Шахмар Мовсумов Общество 20 июля 19:17
Надир Зейналов: В больницы следует обращаться только тяжелобольным Общество 20 июля 19:09
Все новости