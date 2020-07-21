Переход в диджитал: новые вызовы и возможности

Автор: Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное по своим масштабам влияние на наш образ жизни. Все больше мы взаимодействуем онлайн: работаем, путешествуем, совершаем покупки и общаемся. В то время как многие компании и отрасли сталкиваются с трудностями в поддержании оффлайн-продаж, мы видим значительный рост сегмента электронной коммерции.

От пандемии пострадало подавляющее большинство предприятий вне зависимости от отрасли или размера, но сектор малого и среднего бизнеса оказался в особенно сложной ситуации. И хотя данные предприятия могут быть небольшими, они играют важную роль в жизни своих клиентов, сотрудников и партнеров, и их работа оказывает значительное влияние на местные сообщества и экономику.

Во всем мире вместе с партнерами Visa связывает более 61 миллиона торговых точек. Это дает нам уникальную возможность помочь компаниям продолжать свою деятельность онлайн в этот сложный период. Используя нашу сеть, знания и возможности наших партнеров, а также наши платежные решения и продукты, мы помогаем торгово-сервисным предприятиям подключиться к сети продаж в он-лайн, и привлечь больше клиентов; мы делимся данными и экспертизой, чтобы помочь компаниям развивать свой бизнес; и мы помогаем покупателям и продавцам наладить взаимодействие в текущих условиях неопределенности.

Мы определили пять важных факторов, которые лежат в основе наших действий по оказанию поддержки торгово-сервисным предприятиям в Азербайджане и во всем мире.

Потребители в первую очередь проверяют возможность приобретения товара онлайн - независимо от того, что они покупают. Ведущие компании и бренды активно внедряют мультиканальные стратегии, обеспечивающие возможность проведения онлайн, мобильных и офлайн платежей. Сегодня для все большего числа людей приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов и многого другого онлайн становится новой нормой, поэтому мы ожидаем, что эти привычки сохранятся и в пост-карантинный период.

Ведущие компании и бренды активно внедряют мультиканальные стратегии, обеспечивающие возможность проведения онлайн, мобильных и офлайн платежей. Сегодня для все большего числа людей приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов и многого другого онлайн становится новой нормой, поэтому мы ожидаем, что эти привычки сохранятся и в пост-карантинный период. Малые предприятия находятся в поисках быстрых путей восстановления. Visa имеет уникальные возможности для оказания поддержки малому бизнесу трансформироваться и перейти на цифровые рельсы. Во всем мире наша программа Fintech Fast Track помогает предприятиям малого и среднего бизнеса оперативно начать работу онлайн и получить специальную поддержку Visa.

Visa имеет уникальные возможности для оказания поддержки малому бизнесу трансформироваться и перейти на цифровые рельсы. Во всем мире наша программа Fintech Fast Track помогает предприятиям малого и среднего бизнеса оперативно начать работу онлайн и получить специальную поддержку Visa. Продавцы и покупатели ожидают быстрых решений. Будучи одной из самых надежных платежных сетей в мире, Visa предлагает удобные, быстрые и безопасные варианты движения денег, которые отвечают потребностям торгово-сервисных предприятий. Так, с помощью Visa Direct компании могут быстро оплачивать зарплату сотрудникам и фрилансерам, переводя деньги на карты Visa в режиме реального времени, что сейчас важнее, чем когда-либо. Мы также помогаем нашим клиентам упростить процесс отправки и получения денег для других - будь то владелец малого бизнеса или кто-то, кому нужно отправить или получить деньги от друзей или родных как внутри страны, так и за ее пределами.

Будучи одной из самых надежных платежных сетей в мире, Visa предлагает удобные, быстрые и безопасные варианты движения денег, которые отвечают потребностям торгово-сервисных предприятий. Так, с помощью Visa Direct компании могут быстро оплачивать зарплату сотрудникам и фрилансерам, переводя деньги на карты Visa в режиме реального времени, что сейчас важнее, чем когда-либо. Мы также помогаем нашим клиентам упростить процесс отправки и получения денег для других - будь то владелец малого бизнеса или кто-то, кому нужно отправить или получить деньги от друзей или родных как внутри страны, так и за ее пределами. Бесконтактные платежи становятся ежедневной необходимостью. Сегодня в целях соблюдения норм безопасности многие предпочитают проводить оплаты бесконтактно – в Азербайджане на текущий момент более 27%[1] транзакций совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. Visa является мировым лидером в области бесконтактных платежей, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы наши решения и предоставляемые ими возможности были максимально доступны. Одним из значительных шагов, которые Visa предприняла благодаря сотрудничеству со многими из наших правительственных и отраслевых партнеров, стало оперативное увеличение лимита для бесконтактных транзакций в 26 странах региона CEMEA, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Азербайджана этот лимит составляет 80 манатов и мы работаем совместно с Центральным Банком над рассмотрением возможности внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60%. Данный шаг делает ежедневные транзакции удобнее и позволяет покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту.

Сегодня в целях соблюдения норм безопасности многие предпочитают проводить оплаты бесконтактно – в Азербайджане на текущий момент более 27%[1] транзакций совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. Visa является мировым лидером в области бесконтактных платежей, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы наши решения и предоставляемые ими возможности были максимально доступны. Одним из значительных шагов, которые Visa предприняла благодаря сотрудничеству со многими из наших правительственных и отраслевых партнеров, стало оперативное увеличение лимита для бесконтактных транзакций в 26 странах региона CEMEA, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Азербайджана этот лимит составляет 80 манатов и мы работаем совместно с Центральным Банком над рассмотрением возможности внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60%. Данный шаг делает ежедневные транзакции удобнее и позволяет покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту. Предприятиям необходимы корректные данные для принятия правильных решений. Visa предоставляет доступ к аналитике, основанной на данных миллиардов транзакций по всему миру. Это помогает нашим клиентам и партнерам сформулировать платежные стратегии для стимуляции роста и прибыльности и позволяет успешно конкурировать в цифровой экономике. Наши данные помогают понять влияние и эффективность принимаемых решений, что особенно важно в постоянно меняющемся мире.

В условиях этой пандемии потребители переключаются на цифровое мышление и ожидают, что они смогут быстро, безопасно и надежно найти и приобрести товары с доставкой на дом, соблюдая правила социального дистанцирования. Эти изменения требуют от компаний всех размеров переосмысления бизнес-моделей для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей. Если же вы начинаете бизнес в сегодняшних новых реалиях, онлайн-присутствие и понимание того, как потребители переходят к цифровым технологиям, становится ключевым фактором успеха.

Несколько советов, которые помогут вам организовать бизнес онлайн:

Сфокусируйтесь н структурировании: используйте логические категории для организации товаров, качественные фотографии, точные описания и регулярно обновляйте цены и акции.

используйте логические категории для организации товаров, качественные фотографии, точные описания и регулярно обновляйте цены и акции. Упрощайте: не перегружайте своих клиентов кнопками или страницами, которые нужно открывать. В идеале, клиент должен иметь возможность совершить покупку в 4-6 кликов.

не перегружайте своих клиентов кнопками или страницами, которые нужно открывать. В идеале, клиент должен иметь возможность совершить покупку в 4-6 кликов. Будьте последовательны: убедитесь, что ваш брендинг (логотип, цвета, тон коммуникации) последователен и выдержан. Интернет-магазин может быть единственным местом, где клиенты взаимодействуют с вашим бизнесом.

убедитесь, что ваш брендинг (логотип, цвета, тон коммуникации) последователен и выдержан. Интернет-магазин может быть единственным местом, где клиенты взаимодействуют с вашим бизнесом. Сфокусируйтесь на поставках и дистрибуции: убедитесь, что у вас налажен процесс поставок и дистрибуции, прежде чем начать работу.

убедитесь, что у вас налажен процесс поставок и дистрибуции, прежде чем начать работу. Протестируйте доставку: если вы предлагаете доставку на следующий день, протестируйте ее перед запуском, особенно если вы работаете со сторонним дистрибьютором.

если вы предлагаете доставку на следующий день, протестируйте ее перед запуском, особенно если вы работаете со сторонним дистрибьютором. Автоматизируйте процессы: настройте электронную почту для автоматического подтверждения заказов и запросов обратной связи, отправки счетов, квитанций и уведомлений о доставке.

настройте электронную почту для автоматического подтверждения заказов и запросов обратной связи, отправки счетов, квитанций и уведомлений о доставке. Будьте бдительны: регулярно проверяйте настройки безопасности и отчеты, чтобы отслеживать возможные угрозы.

регулярно проверяйте настройки безопасности и отчеты, чтобы отслеживать возможные угрозы. Проводите регулярные проверки: установите расписание (еженедельно или ежемесячно) для проверки актуальности продуктов, правильности цен и активности ссылок. Кроме того, не забудьте проверить актуальность подписок и сертификатов безопасности и платежей.

установите расписание (еженедельно или ежемесячно) для проверки актуальности продуктов, правильности цен и активности ссылок. Кроме того, не забудьте проверить актуальность подписок и сертификатов безопасности и платежей. Анализируйте и совершенствуйте: найдите время на просмотр отчетности по вашему сайту и аналитику. Вы можете обнаружить, что у определенной страницы высокий показатель отказов из-за одной неактивной кнопки. На любом веб-сайте постоянные настройки и улучшения являются ключом к успеху.

Для поддержки локальных предприятий малого бизнеса, которые служат основой местных сообществ и национальных экономик, Visa запустила глобальную инициативу «Поддержи своих» (“Where You Shop Matters”). Кампания «Поддержи своих» стартовала в Азербайджане с запуска Visa Small Business Hub, площадки для торгово-сервисных предприятий, предоставляющей инструментарий и советы для старта по управлению и развитию малого бизнеса. Кампания проводится при поддержке Visa, банков и торгово-сервисных предприятий. Кроме того, в рамках этой инициативы в Азербайджане Visa и Wolt провели 2-х недельную кампанию #SupportLocal с целью поддержать малый бизнес, работающий в ресторанной сфере и сегменте доставки еды. Кампания направлена на поддержку малого бизнеса и предлагает потребителям больше преимуществ при использовании Visa и Wolt. В рамках данного сотрудничества торгово-сервисные предприятия, пользующиеся услугами доставки Wolt, могли получить 20% возврата стоимости доставки за заказы, оплаченные картами Visa.[2] В то же время потребители, совершающие покупки по карте Visa, получат бесплатную доставку от Wolt и возможность доставки заказа на более дальние расстояния[3]. Вместе с Kapital Bank мы предлагаем льготные условия на подключение услуги эквайринга - как в физических POS-терминалах, так и онлайн, а также помогаем запустить веб-сайты компаний и таким образом усилить их представленность онлайн и рассширить клиентскую базу за счет выхода на локальную и международную аудиторию потенциальных покупателей[4].

Visa стремится предоставлять безопасные, надежные и простые платежные решения, которые отвечают потребностям торговых предприятий и их клиентов в мире, где цифровые технологии все больше проникают во все сферы жизни. Наша команда упорно работает, чтобы предоставить актуальные решения, которые помогут предприятиям найти новые пути восстановления в пост-карантинный период.

[1] Источник: Данные Visa, по состоянию на февраль 2020