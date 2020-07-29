Азербайджанским фермерам будут оформляться страховые выплаты в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе премьер-министр Азербайджана утвердил "Положение об информационной системе аграрного страхования".

Об этом сказал председатель правления Фонда аграрного страхования при министерстве сельского хозяйства Фуад Садыгов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в процессе оформления аграрного страхования система позволит избежать непосредственного контакта сторон, а также документации на бумажных носителях: "Фермеры, зарегистрированные в электронно-информационной системе сельского хозяйства, могут обращаться в Фонд в режиме онлайн или через страховых посредников. Фонд рассмотрит обращение, а договор страхования будет заключен в электронном виде. То есть, для заключения договора аграрного страхования фермеру не нужно будет приезжать из региона в Баку. Процесс оформления страховых выплат тоже будет проводиться в режиме онлайн. Фермер обратится в страховую компанию, эти документы поступят в Фонд, мы их рассмотрим и осуществим денежный перевод”.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)