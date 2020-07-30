Пандемия не сказалась на сфере виноградарства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году в сфере виноградарства не произошло серьезных отставаний, сказал в четверг Trend директор НИИ по виноградарству и виноделию, профессор Вугар Салимов.

По его словам, в виноградарстве больше используются возможности техники, поэтому негативного влияния пандемии не было: "В течение дня посредством техники можно удобрить и обработать несколько гектаров территорий. Полив тоже осуществляется капельным путем, поэтому работа осуществлялась в прежнем темпе".

Салимов добавил, что вручную осуществляется только обрезка винограда, которая была завершена еще до начала пандемии, поэтом предприниматели не столкнулись с проблемами.

Специалист отметил, что в этом году в некоторых районах весна была холодной, что может сказаться на урожайности: "На урожайность может повлиять и нестабильная погода, которая наблюдалась в апреле. Но в целом наши наблюдения показывают, что урожайность будет не хуже, чем в предыдущие годы".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)