В Азербайджане индивидуальным предпринимателям выплачено более 170 млн манатов
БАКУ /Trend/ - Накануне постановлением Кабинета министров государственная поддержка предпринимателям в Азербайджане, пострадавшим в результате пандемии, была продлена еще на один месяц.
Как сообщает в четверг Trend, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса.
"По состоянию на первое июля текущего года государство выплатило более 170 миллионов манатов 210 тысячам работников, 24,3 тысячи предпринимателей и 105,6 тысячи индивидуальных предпринимателей", - сказал Миркишили.
Лента новостей
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение
Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность - ливанский парламентарий
Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО)
В Азербайджане для оплаты обучения студентов предусмотрены 40 млн манатов - глава парламентского комитета
В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО)