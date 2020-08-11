В этом году в Азербайджане автобусами перевезено свыше полумиллиона пассажиров

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс опубликовал полугодовую статистику по пассажироперевозкам.

Как сообщили во вторник Trend в ведомстве, из-за пандемии Бакинский автовокзал работал в первые три месяца этого года. За это время 24 932 рейсами было перевезено 564 340 пассажиров.

"Из них 1878 рейсами 18 783 пассажира - по международным, 23 054 рейсами 545 557 пассажиров - по внутренним перевозкам", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса в стране Бакинский международный автовокзальный комплекс приостановил деятельность с 24 марта.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)