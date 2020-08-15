Окончательного решения об открытии крупных торговых центров пока нет - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Окончательного решения по поводу открытия крупных торговых центров пока нет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

По его словам, процесс открытия объектов осуществляется поэтапно.

"После каждого предпринятого шага анализируется его влияние на эпидемиологическую ситуацию, общую динамику, а затем уже следуют дальнейшие действия", - сказал Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)