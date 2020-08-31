Посол: Узбекистан стремится наладить экспорт продукции через транспортные коридоры Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

Экономика 31 августа 2020 08:00 (UTC+04:00)
Посол: Узбекистан стремится наладить экспорт продукции через транспортные коридоры Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Узбекско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, сказал в интервью Trend посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

«Безусловно, в основе взаимоотношений столь высокого уровня лежит тесный и доверительный диалог между лидерами наших стран. Отрадно, что в последнее время мы являемся свидетелями роста двусторонних связей во всех направлениях, включая торгово-экономическую сферу», - отметил посол.

В качестве примера он напомнил, что в 2019 году товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном вырос на 55,7 процента и составил 73,4 миллиона долларов.

«Не менее важным показателем является и то, что несмотря на нынешние кризисные явления в глобальной экономике, возникшие вследствие пандемии коронавируса, торгово-экономические связи между нашими странами продолжают демонстрировать положительную динамику роста», подчеркнул Ашрафханов.

В первой половине 2020 года двусторонняя торговля выросла на 77,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 47,5 миллиона долларов.

Посол Узбекистана отметил, что эти показатели не полностью отражают реальный потенциал сотрудничества наших стран.

«В рамках максимизации возможностей нами прилагаются целенаправленные усилия по дальнейшему наращиванию взаимного товарооборота. Например, с 9 по 12 июня 2020 года был проведен онлайн бизнес-форум «Made in Uzbekistan Online» с участием представителей официальных и деловых кругов Узбекистана и Азербайджана», - сказал посол.

По его словам, в ходе данного мероприятия представители Азербайджана смогли ознакомиться с широкой номенклатурой узбекской продукции различного рода, включая сельскохозяйственную, текстильную, электротехническую, автомобилестроительную и горнодобывающую отрасли.

«Итоги проведенного бизнес-форума превзошли наши ожидания. Так, более 50 узбекских производителей экспортоориентированной продукции наладили контакты с представителями более 100 азербайджанских компаний. В связи с этим нами было инициировано проведение в период с 25 по 27 августа 2020 года узкоспециализированного онлайн бизнес-форума «Made in Uzbekistan Textile», - отметил посол.

По словам Ашрафханова, программой данного мероприятия предусмотрено проведение в течение двух дней интенсивных В2В встреч.

«В частности, 30 узбекским производителям экспортоориентированной текстильной продукции будет предоставлена уникальная возможность наладить контакты с покупателями, дистрибьюторами, специалистами швейных предприятий, ателье, представителями розничных торговых сетей, а также потенциальными инвесторами из Азербайджана», - сказал Бахром Ашрафханов.

«Уверен, что данный форум станет знаковым событием в свете укрепления и дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений», - заявил посол Узбекистана в Азербайджане.

Он также подчеркнул важность сотрудничества Узбекистана и Азербайджана в сфере транспорта и логистики.

По его словам, маршруты транспортировки из Центральной Азии через Каспийское море и далее через Кавказ приобретают особую актуальность.

«В этом плане широкое использование Транскавказского транспортного коридора для транспортировки увеличивающихся объемов экспортно-импортных грузов отвечает интересам наших государств. Мы также считаем, что транспортный коридор Баку – Тбилиси – Карс, а также ввод в строй Бакинского международного порта, открывают путь на рынки различных континентов. В этом контексте мы признательны за то, что азербайджанская сторона прилагает много усилий по формированию транспортных коридоров и необходимой инфраструктуры», - подчеркнул Ашрафханов.

Дипломат отметил, что узбекская сторона внимательно изучает возможности наращивания собственного грузопотока через данные коридоры. В рамках реализации этой цели ведется активный переговорный процесс между причастными структурами стран.

«В последнее время мы уделяем большое внимание продвижению межрегионального сотрудничества, учитывая его важную роль в деле сближения наших братских стран и народов. В этом контексте мы удовлетворены налаживанием связей между городами побратимами Риштан и Исмаиллы. Логическим продолжением деятельности в данном направлении стал прошлогодний визит делегации Бухарской области в город Лянкяран, а также в Лерикский, Астаринский и Масаллинский районы Азербайджана», - сказал посол.

Он также добавил, что в скором времени ожидается инициирование работ по дальнейшему расширению географического охвата такого сотрудничества.

По словам посла, узбекская сторона удовлетворена тем, что в последнее время азербайджанские предприниматели проявляют большой интерес к Узбекистану, учитывая происходящие в стране широкомасштабные преобразования.

«Как вам известно, сегодня в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева уделяется особое внимание созданию благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации своих проектов в нашей стране. На современном этапе в Узбекистане сложились самые благоприятные условия для открытия бизнеса и инвестирования, имея в виду не только предпринятые шаги по либерализации экономической сферы, но и квалификацию и трудолюбие узбекского народа», - заявил Ашрафханов.

По его словам, в настоящее время в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях, а также в Ташкенте, по линии Посольства Азербайджана, реализуются семь проектов на сумму около 80 миллионов долларов.

Наряду с этим, прорабатывается еще ряд инвестиционных проектов, которые охватывают такие отрасли, как строительство, сельское хозяйство, энергетика, ИКТ, продовольствие и другие.

«В свою очередь, хотелось бы отметить, что широкомасштабные преобразования, происходящие в братском Азербайджане остаются в поле зрения узбекской стороны. На сегодняшний день узбекские компании обозначили свой интерес к таким сферам экономики Азербайджана как автомобилестроение, сельское хозяйство, ИКТ, производство текстиля, электротехника и другие», - отметил Ашрафханов.

Посол добавил, что по состоянию на 1 августа 2020 года в Узбекистане действуют 195 предприятий с участием азербайджанского капитала, 69 которых являются совместными предприятиями, а 126 - со стопроцентным иностранным капиталом

Также, по его словам, только в первом полугодии текущего года вновь создано 19 новых предприятий с участием азербайджанского капитала.

“Основные сферы их деятельности – торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность. Отмечу также, что у нас есть не только производственные компании, но и высокотехнологичные, занимающиеся искусственным интеллектом, информатизацией, электронным правительством и другие,”сказал посол Ашрафханов.

“С учетом активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, надеемся, что количество совместных предприятий будет и далее увеличиваться,” отметил посол.

Также посол отметил, что развитие сотрудничества в сфере туризма является не менее приоритетным в двусторонней повестке.

Узбекистан является страной с древней историей, которая расположена в сердце Центральной Азии. В стране 7,300 объектов культурного наследия, что составляет свыше 90 процентов всех имеющихся в регионе исторических памятников. Более 500 из них включены в туристические маршруты. В числе главных жемчужин – памятники в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе.

“Последние четыре года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в Узбекистане проводятся масштабные реформы во всех сферах жизнедеятельности, включая область туризма, которая определена в качестве приоритетного и стратегического сектора экономики. В рамках этой деятельности предпринимаются активные меры по повышению туристического потенциала, включая продвижение паломнического туризма, а также предоставлению множества льгот и преференций для участников рынка,” сказал посол Ашрафханов.

Он отметил возросшую динамику туристического потоков, в том числе из Азербайджана и по его словам их объем ежегодно растет почти на 20 процентов.

“Радует, что в последнее время участились контакты между туристическими администрациями Узбекистана и Азербайджана, в рамках которых достигнуты договоренность о продвижении взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении. Важным в этом контексте является подписание в июле 2019 года в Баку Меморандума о взаимопонимании в области образования и науки между Международным Университетом туризма «Шелковый путь» и Азербайджанским университетом туризма и менеджмента,” отметил посол.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @seyfaddini

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