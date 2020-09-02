Реконструирована автодорога Гаджигабул - Мугань (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры. Если раньше основное внимание уделялось строительству автомобильных дорог международного и национального значения, то сейчас, в соответствии с поручением главы государства, практически во всех населенных пунктах страны ведется капитальный ремонт или реконструкция имеющихся дорог. Ремонтируются дороги, соединяющие городские и районные центры с поселками и селами.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, данные работы прежде всего призваны обеспечить комфорт населения, проживающего на прилегающих территориях, создавая им условия для безопасного передвижения. С другой стороны, работы по ремонту и реконструкции дорог в целом вносят вклад в социально-экономическое развитие этих районов, открывают новые экономические возможности для населения.

Работы по реконструкции автомобильной дороги Гаджигабул-Мугань, проведенные в Гаджигабульском районе согласно распоряжению Президента Азербайджана, завершены.

Общая протяженность дороги составляет 11,5 километра. Участок дороги протяженностью 6,4 километра реконструирован в соответствии с III технической категорией, а 5,1-километровый участок является городской дорогой. По этой причине ширине дороги на различных участках отличается, и колеблется в пределах 7-20 метров, дорога в различных местах состоит из 2-5 полос движения.

Реконструкция данной дороги между двумя населенными пунктами с общим населением в 32 тысячи человек позитивно скажется как на грузоперевозках, так и на пассажироперевозках. Главным образом обеспечен проезд населения по нескольким направлениям - как на шоссе Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, так и на дорогу Гаджигабул-Ширван.

В рамках работ удалено старое покрытие дороги, на необходимых участках непригодный грунт заменен новым и утрамбован, для отвода атмосферных осадков установлено 720 погонных метров труб, 40 канализационных решеток.

Помимо этого, для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пассажиров восстановлены имеющиеся тротуары, а также построены новые тротуары протяженностью 1600 погонных метров.

На заключительной стадии работ проведена работа по укладке асфальта. В зависимости от участка дороги Гаджигабул-Муган осуществлена укладка нескольких слоев асфальтобетона. Далее установлено 77 дорожных знаков и информационных табло, 196 сигнальных опор, проведена работа по нанесению дорожной разметки.

Все проведенные работы осуществлены в соответствии с требованиями "Норм и правил строительства" согласно составленному графике и под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)