В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов
БАКУ /Trend/ - В Масаллы завершилась реконструкция 24 водоемов из 37.
Об этом в пятницу сказал Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафаэль Мамедов.
По его словам, ожидается, что в целом данный процесс завершится к октябрю: "Эти водоемы были созданы в советское время, и уже пришли в непригодное состояние. В ближайшее время они вновь будут переданы в пользование. По завершении работ в 37 водоемах будут собираться 8 млн кубометров воды, что обеспечит орошение 3230 гектаров посевной площади".
(Автор: Джейхйн Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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