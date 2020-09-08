Для защиты экономики Азербайджана государство приняло систематические превентивные меры - эксперт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В отличие от ряда других стран, человеческий фактор, социальная политика и защита здоровья людей в Азербайджане были вынесены на первый план в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал профессор Азербайджанского государственного экономического университета, эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

По его словам, реализация этих мер еще больше укрепила доверие населения к Президенту Азербайджана.

"Хотя мы стали очевидцами ограничений во многих секторах экономики из-за пандемии, правительство приняло систематические превентивные меры для защиты экономики на фоне всех этих процессов, с другой стороны, население получило социальные выплаты, наиболее уязвимые сегменты бизнеса получили государственную поддержку. Самое главное заключается в том, что охрана здоровья населения стала приоритетом антикризисных мер, принимаемых в Азербайджане по поручению главы государства", - сказал Эльшад Мамедов.

Представляем вашему вниманию полную версию видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah.

С другими выпусками видеопроекта можно ознакомиться здесь, а также на Youtubе-канале АМИ Trend.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)